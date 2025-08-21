Milan, ceduto Okafor al Leeds

Noah Okafor lascia il Milan e il Fantacalcio.

L'attaccante svizzero passa infatti a titolo definitivo al Leeds United per circa 21 milioni di euro complessivi, di cui 19 milioni di euro di parte fissa e altri due milioni di bonus. Per il giocatore pronto un contratto di quattro anni con il suo nuovo club.

Il comunicato del club rossonero riguardo la cessione di Okafor: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC.

Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Fantacalcio.it per Adnkronos