Milan: le condizioni di Pulisic, Morata e Thiaw

Una brutta e due buone notizie per mister Sergio Conceicao: gli esami strumentali infatti hanno escluso lesioni per Morata e Pulisic, mentre hanno evidenziato più di qualche problema per Thiaw dopo la gara di ieri a Como.

A darne comunicato è stato il Milan, che spiega: il tedesco ha rimediato una lesione al bicipite femorali sinistro e sarà sottoposto a un nuovo controllo tra 7-10 giorni. Pertanto, Thiaw è da considerarsi out nei prossimi impegni dei rossoneri, con la speranza di recuperare per tempo nel Derby del 2 febbraio.

Pulisic e Morata, invece, hanno accusato un semplice affaticamento muscolare durante la partita di ieri contro il Como: sia per l'ex Dortmund che per l'ex Atletico gli esami strumentali eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari.

Morata sarà comunque out nella prossima gara di campionato contro la Juventus a causa della squalifica, scattata dopo il giallo rimediato nella sfida del Sinigaglia.

Pulisic rimane da valutare quotidianamente a Milanello, in attesa di segnali positivi con il passare dei giorni in vista della sfida di sabato contro i bianconeri.

Fantacalcio.it per Adnkronos