Napoli, altro infortunio per Lobotka

Dieci minuti di gioco, poi Stanislav Lobotka si accascia a terra e chiede il cambio. Non solo il pareggio che rallenta la corsa scudetto. La partita col Genoa porta in dote l'ennesimo infortunio stagionale per il Napoli, un nuovo stop per Stanislav Lobotka dopo quello di Lecce.

Schierato titolare da Conte nonostante le condizioni non ottimali, il centrocampista slovacco ha abbandonato il terreno di gioco dopo poco meno di un quarto d'ora, costringendo il tecnico azzurro al cambio in partenza.

"Ha sempre quel problema alla caviglia, lo stesso che aveva avuto a Lecce. Penso però che adesso sia un po’ più serio" ha spiegato Conte a fine partita, confermando le sensazioni avute in partita.

Nelle prossime ore il centrocampista azzurro sarà sottoposto a nuovi esami i cui esiti saranno resi noti tra oggi e domani. Il rischio che Lobotka salti la partita di Parma è alto.

Fantacalcio.it per Adnkronos