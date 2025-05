Napoli e Inter giocano di venerdì

La Serie A non ha ancora un padrone. Gli ultimi 90' della stagione incoroneranno una tra Napoli e Inter come campione di Italia, ma prima servirà giocare le rispettive partite. A causa dello scenario spareggio, Napoli-Cagliari e Como-Inter non si disputeranno domenica.

Le due gare si giocheranno venerdì 23 maggio, ora è ufficiale. Questa scelta permette alle due formazioni il giusto riposo per lo spareggio finale, che la Lega Serie A potrebbe a sua volta fissare nella data di lunedì 26 maggio.

Lo spareggio Scudetto ha un solo precedente nella propria storia: Bologna-Inter del 1964, con i felsinei vincitori. Uno scenario che torna concreto ben 61 anni dopo, ma solo ed esclusivamente in un caso. Lo spareggio si giocherà solo nel caso in cui il Napoli perda con il Cagliari e l'Inter pareggi con il Como. Qualsiasi altro risultato assegnerebbe lo Scudetto all'ultima giornata all'una o all'altra squadra.

Questo il calendario:

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Le formazioni, per l'ultimo appuntamento di questo campionato, andranno inserite prima dell'inizio delle partite di Inter e Napoli in programma venerdì alle 20.45.

Fantacalcio.it per Adnkronos