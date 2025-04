Napoli, infortunio per Buongiorno

Bruttissime notizie per Antonio Conte ed i fantallenatori. Alessandro Buongiorno ha rimediato un infortunio contro il Torino che potrebbe tenerlo fuori fino al termine del campionato.

Il difensore azzurro ha riportato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra: salterà sicuramente le partite contro Lecce, Genoa e Parma.

Proverà a recuperare per l'ultima di campionato contro il Cagliari, ma è concreto il rischio di stagione finita in anticipo per lo stopper ex Torino. Vista anche l'assenza per infortunio di Juan Jesus, toccherà a Rafa Marin fare coppia con Rrahmani in questo finale di campionato.

Questo il comunicato del club: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Quella di Alessandro Buongiorno è un'assenza pesante anche in chiave Fantacalcio.

Il difensore classe '99 ha mantenuto una fantamedia di 6,45 con un gol realizzato in 22 partite in cui è andato a voto.

Fantacalcio.it per Adnkronos