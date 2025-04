Napoli, le condizioni di Lobotka e McTominay

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: McTominay ci sarà lunedì sera contro il Bologna , dopo aver smaltito la sindrome influenzale che lo aveva escluso contro il Milan domenica scorsa. Il centrocampista in settimana ha recuperato la giusta condizione e si candida nuovamente per una maglia dal 1' minuto.

Anche Lobotka è pronto a partire dall'inizio: non preoccupa mister Conte, dopo che il registaaveva terminato con i crampi la gara contro il Milan, tenendo in allerta tifosi e fantallenatori.

Con Lobotka e McTominay di nuovo titolari, il ballottaggio Gilmour-Anguissa terrà banco sino all'ultimo secondo disponibile. Lo scozzese si è rilanciato alla grande da mezzala nelle ultime uscite, confezionando anche l'assist per Lukaku contro i rossoneri; il camerunense, dal canto suo, pur non essendo ancora al 100% della forma fisica, al momento, appare favorito per una maglia sulla concorrenza.

Fantacalcio.it per Adnkronos