Napoli, recuperato Politano

Finalmente buone notizie per Conte

Matteo Politano (Fotogramma/Ipa)
Matteo Politano (Fotogramma/Ipa)
09 febbraio 2026 | 17.33
La vittoria in extremis contro il Genoa, in 10 contro 11, ha riportato entusiasmo in casa Napoli. 

Conte prosegue il suo cammino, complicato insidiare lo scudetto all'Inter, ma l'obiettivo minimo è un piazzamento in Champions League. Nel frattempo, oil tecnico azzurro recupera qualche calciatore dall'infermeria. 

In totale emergenza infortuni, il tecnico azzurro potrà tornare ad avere a disposizione uno dei pilastri della squadra: Matteo Politano.

L'esterno azzurro ha pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e tornerà a disposizione di Conte per a sfida contro il Como.

