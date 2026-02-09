Napoli, recuperato Politano

La vittoria in extremis contro il Genoa, in 10 contro 11, ha riportato entusiasmo in casa Napoli.

Conte prosegue il suo cammino, complicato insidiare lo scudetto all'Inter, ma l'obiettivo minimo è un piazzamento in Champions League. Nel frattempo, oil tecnico azzurro recupera qualche calciatore dall'infermeria.

In totale emergenza infortuni, il tecnico azzurro potrà tornare ad avere a disposizione uno dei pilastri della squadra: Matteo Politano.

L'esterno azzurro ha pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e tornerà a disposizione di Conte per a sfida contro il Como.

Fantacalcio.it per Adnkronos