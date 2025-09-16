circle x black
Nico Paz da impazzire, i numeri al Fantacalcio

Il fantasista argentino al salto di qualità

Nico Paz (Fotogramma/Ipa)
Nico Paz (Fotogramma/Ipa)
16 settembre 2025 | 11.01
LETTURA: 1 minuti

La sua stella ha iniziato a brillare più forte che mai. Nico Paz è salito in cattedra in queste prime 3 partite e i numeri parlano da soli. Già 2 gol e 1 assist, oltre ad una FM del 7,0 e una FM del 9.17: statistiche da top assoluto, che alla terza giornata sono paragonabili solo a quelli di Calhanoglu e De Bruyne.

 

L'argentino sembra avere un altro piglio quest'anno. Non che nello scorso abbia sonnecchiato, ma è chiaro che la sua trasformazione da talento a campione sia quasi del tutto completata. Contro il Genoa ieri sera è apparso di un'altra categoria rispetto a compagni e avversari. Un vero leader, pronto al grande salto di qualità. Un leader autentico del Como, ora mister Fabregas se lo coccola.

Ora quel salto di qualità il tecnico lo aspetta dal resto del gruppo lariano, frenato ieri nei minuti di recupero dal Genoa che ha riagguantato il risultato di pareggio in extremis grazie a un gol del subentrato Ekuban.

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
