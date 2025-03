Roma, doppio infortunio: out Dybala e Rensch

Brutte notizie per Ranieri

L'ennesima vittoria per la Roma che continua ad essere la squadra con più punti in questo 2025. Un miracolo targato Claudio Ranieri che ha riportato la squadra a sognare un piazzamento in Champions League. Fondamentale la vittoria ottenuta contro il Cagliari grazie ad una rete di Dovbyk.

Purtroppo arrivano anche notizie negative, perché durante il match coi sardi si sono infortunati due calciatori, Dybala e Rensch.

Gli esami svolti in mattinata da Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Al momento non sono stati ancora comunicati i tempi di recupero dell'argentino, il cui stato di salute verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico della Roma.

La sensazione è che per lui sarà necessario almeno un mese prima del ritorno in campo. Ma tutto verrà valutato nelle prossime settimane.

Lesione muscolare anche per Devyne Rensch, i cui accertamenti hanno evidenziato una lesione all'adduttore lungo sinistro. Anche per lui è previsto un piano di recupero specifico volto al ritorno in campo nel minor tempo possibile.

Fantacalcio.it per Adnkronos