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Roma, Molina è ufficialmente giallorosso

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Fantacalcio, ruolo e quotazione del calciatore argentino

Nahuel Molina - (Ipa)
Nahuel Molina - (Ipa)
12 agosto 2026 | 16.46
LETTURA: 1 minuti

Si attendeva solo l'annuncio, arrivato in mattinata: Nahuel Molina è ufficialmente della Roma. Di seguito la nota dei giallorossi: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid.

L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. 

In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. 

Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".

Ha scelto la maglia numero 20.

Benvenuto a Roma, Nahuel!".

Molina al Fantacalcio: ruolo, quotazione ed FVM

Come ruolo,  Molina avrà alla Roma il ruolo di D al Classic ed E al Mantra. Quotazione di 18 crediti sia al Classic che al Mantra, mentre FVM è di 87/1000 sia nel Classic che nel Mantra. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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