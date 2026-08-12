Roma, Molina è ufficialmente giallorosso

Si attendeva solo l'annuncio, arrivato in mattinata: Nahuel Molina è ufficialmente della Roma. Di seguito la nota dei giallorossi: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid.
L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso.
In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni.
Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".
Ha scelto la maglia numero 20.
Benvenuto a Roma, Nahuel!".
Molina al Fantacalcio: ruolo, quotazione ed FVM
Come ruolo,
Molina avrà alla Roma il ruolo di D al Classic ed E al Mantra. Quotazione di 18 crediti sia al Classic che al Mantra, mentre FVM è di 87/1000 sia nel Classic che nel Mantra.
Fantacalcio.it per Adnkronos