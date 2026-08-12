Roma, Molina è ufficialmente giallorosso

Molina al Fantacalcio: ruolo, quotazione ed FVM

Come ruolo, Molina avrà alla Roma il ruolo di D al Classic ed E al Mantra. Quotazione di 18 crediti sia al Classic che al Mantra, mentre FVM è di 87/1000 sia nel Classic che nel Mantra.

Fantacalcio.it per Adnkronos