Serie A, gli squalificati della 22a giornata

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato

20 gennaio 2026 | 10.52
Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 22esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Inter e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Verona e Udinese allo Stadio Bentegodi.

Sono quattro i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Miranda (Bologna), Ostigard (Genoa), Cataldi (Lazio) e Gaspar (Lecce). 

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nella formazione felsinea pronto Lykogiannis sulla corsia mancina, al centro della retroguardia del Grifone occasione per Otoa, regia biancoceleste affidata a Rovella e infine ci sarà Siebert al centro della difesa salentina. 

 

