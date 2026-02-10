circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, gli squalificati della 25a giornata

sponsor

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato

Serie A, gli squalificati della 25a giornata
10 febbraio 2026 | 11.00
LETTURA: 1 minuti

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 25esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Pisa e Milan, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Cagliari e Lecce.

Sono sette i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Pobega (Bologna), Romagnoli (Lazio), Banda (Lecce), Juan Jesus (Napoli), Troilo (Parma), Marin (Pisa) e Matic (Sassuolo). 

 

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nel Bologna cerca rilancio Odgaard nell'11 di partenza, la Lazio in difesa punterà su Provstgaard mentre il Lecce si affiderà a Sottil sulla sinistra offensiva. Continua l'emergenza in casa Napoli tra infortuni e squalifiche, occasione per Olivera dal 1' minuto nel terzetto arretrato. La retroguardia del Parma sarà diretta da Circati mentre nella mediana del Sassuolo troverà posto Lipani poi in quella del Pisa spazio al nuovo arrivato Loyola.  

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza