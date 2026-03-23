Serie A, gli squalificati della 31a giornata

Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato
Arriva la sosta delle Nazionali, il campionato riprenderà sabato 4 aprile con l'anticipo delle ore 15 tra Sassuolo e Cagliari, turno che poi si chiuderà lunedì sera con il posticipo del Maradona tra Napoli e Milan.
Sono cinque i calciatori che non prenderanno parte alla 31esima giornata di campionato causa squalifica: Dossena (Cagliari), Troilo (Parma), Durosinmi (Pisa), Davis (Udinese) e Carlos Augusto (Inter).
Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella difesa dell'Inter mister Chivu confida di poter recuperare Bastoni, mentre nell'attacco dell'Udinese occasione per Bayo da prima punta. Nel Cagliari sarà Obert a ritrovare una maglia da titolare, così come nel Parma spetterà a Delprato far parte di nuovo dell'11 titolare; infine nel Pisa pronto Tramoni a far da spalla a Moreo in avanti.
Fantacalcio.it per Adnkronos