Doppia assenza in casa Napoli nel prossimo turno di campionato

Sono sei i calciatori che non ci saranno causa squalifica nel 32esimo turno di campionato, al via venerdì 11 aprile con l'anticipo tra Udinese e Milan in programma alle ore 20:45.

Di seguito ecco l'elenco completo degli squalificati del prossimo turno: Frendrup (Genoa), Kyriakopoulos (Monza), Almqvist (Parma), Ricci (Torino), Di Lorenzo (Napoli) e Anguissa (Napoli).

Fantacalcio.it per Adnkronos