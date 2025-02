Thuram e Carlos Augusto si allenano a parte

L'Inter torna in campo per il primo allenamento settimanale, nerazzurri chiamati a riscattare - già dal prossimo impegno - la sconfitta contro la Juventus. All'allenamento odierno non hanno partecipato Marcus Thuram, che prosegue un lavoro personalizzato, e Carlos Augusto, che a Torino ha subìto una leggera contusione alla caviglia.

L'Inter giocherà sabato 22 febbraio alle 20:45 contro il Genoa, che sarà l'inizio di un trittico di gare importanti a cui seguirà la Coppa Italia contro la Lazio e lo scontro diretto del "Maradona" contro il Napoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos