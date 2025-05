Torino, Coco fermato da una microfrattura

Saul Coco non ha giocato la partita contro l'Inter domenica sera. Il difensore sta facendo i conti con una microfrattura al metacarpo: una brutta notizie per i fantallenatori che, soprattutto nel girone d'andata, hanno avuto a disposizione un difensore dall'ottimo rendimento fantacalcistico.

Adesso le ipotesi per Coco sono due: il difensore potrebbe scendere in campo con un tutore a Lecce, oppure essere sottoposto a un intervento per ridurre la frattura. Questa seconda ipotesi significa che la stagione del calciatore granata si è conclusa in anticipo.

Ad ogni modo, contro il Lecce potrebbe toccare ancora a Masina agire al fianco di Maripan.

Per il resto, formazione quasi obbligata per Vanoli con Casadei e Ricci in mezzo al campo. Vlasic agirà alle spalle dell'unica punta Adams. Elmas e Lazaro potrebbero completare il tridente alle spalle della punta. Tra i pali confermato Milinkovic-Savic.

Fantacalcio.it per Adnkronos