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Udinese, chance per Unai Gomez

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L'annuncio di Runjaic in conferenza

Unai Gomez - (Ipa)
Unai Gomez - (Ipa)
28 agosto 2026 | 15.21
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Questa sera partirà la seconda giornata di Serie A con l'anticipo in programma tra Milan e Venezia. I fantallenatori hanno già perso un pezzo importante per questo turno, Nicolò Zaniolo.

Il calciatore dell'Udinese si è fermato durante la prima giornata e tornerà direttamente dopo la sosta lunga. Runjaic in conferenza stampa ha annunciato chi sarà il suo sostituto, Unai Gomez: "Lo abbiamo testato lì e posso dirvi che domani giocherà titolare, può giocare in più posizioni del campo. Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, però già domani può esserci un primo test per lui. Non so se avrà 90 minuti, però partirà dal primo. Nella prima partita abbiamo giocato con Abankwah, Palma e Solet. Dobbiamo cambiare qualcosa e devo dire Ebosse ha offerto una prestazione ordinata, ma ci sono comunque anche Bertola, Goglichidze e Mlacic".

Ci sarà anche Davis: "Davis ci sarà, ha fatto una buona settimana ed è motivato, ci ha mostrato voglia di tornare in campo. Quando sarà pronto giocherà e il ragazzo non vede l'ora di poter dare il proprio contributo domani sul campo".

Fantacalcio.it per Adnkronos

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