Udinese, stagione finita per Thauvin?

Una stagione positiva, poi l'infortunio. Che sembrava superabile in poche settimane, ed invece lo terrà fuori fino al termine della stagione.

L'Udinese dovrà fare a meno di Florian Thauvin anche nella prossima giornata di campionato e, probabilmente, anche nell'ultima. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'attaccante francese è lontano dal ritorno in campo dopo l'ultimo infortunio rimediato.

Il dolore al piede persiste, come ha confermato lo stesso Thauvin: "Quando metto la scarpa da calcio sento ancora tanto fastidio. È lunga, purtroppo". Un messaggio chiaro che di certo non fa sorridere i suoi fantallenatori in vista delle ultime due giornate di Serie A. I suoi bonus torneranno solo nella prossima stagione.

Thauvin è stato protagonista di una buona stagione. L'attaccante francese ha collezionato otto gol e tre assist in 24 apparizioni. Un bottino ottimo per il calciatore dell'Udinese che però ha sbagliato due rigori sui tre calciati in questa Serie A. Numeri comunque positivi per Thauvin che ha messo a referto una fanta-media del 7,19.

Fantacalcio.it per Adnkronos