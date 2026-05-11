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Leclerc, vacanza... da sogno: super yacht da 15 milioni per Charles

Il pilota monegasco si è concesso un regalo 'deluxe'

Lo yacht di Charles Leclerc - Ipa + frame X
Lo yacht di Charles Leclerc - Ipa + frame X
11 maggio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Charles Leclerc non bada a spese. E si regala un super yacht extra-lusso per le sue prossime vacanze. Il pilota della Ferrari lo ha ritirato pochi giorni fa nel cantiere navale di La Spezia: si tratta di un modello 'superlusso', il Riva 102' Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge. Il monegasco ha scelto il meglio: una barca alimentata da due motori, prodotti dalla Mtu, da 2.638 cavalli ciascuno, in grado di raggiungere i 28 nodi come velocità massima. Ma quanto costa uno yacht di questo tipo? Per i 'modelli base', i prezzi sono intorno ai 15 milioni di euro. Cifra che può ovviamente salire, a seconda di personalizzazioni varie, fino a toccare anche i 18 milioni di euro.

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Un regalo niente male per Leclerc, in attesa della prima vittoria stagionale nel Mondiale.

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