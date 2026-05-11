Charles Leclerc non bada a spese. E si regala un super yacht extra-lusso per le sue prossime vacanze. Il pilota della Ferrari lo ha ritirato pochi giorni fa nel cantiere navale di La Spezia: si tratta di un modello 'superlusso', il Riva 102' Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge. Il monegasco ha scelto il meglio: una barca alimentata da due motori, prodotti dalla Mtu, da 2.638 cavalli ciascuno, in grado di raggiungere i 28 nodi come velocità massima. Ma quanto costa uno yacht di questo tipo? Per i 'modelli base', i prezzi sono intorno ai 15 milioni di euro. Cifra che può ovviamente salire, a seconda di personalizzazioni varie, fino a toccare anche i 18 milioni di euro.

Riva celebrates the La Spezia launch of the 20th Riva 102' Corsaro Super owned by @Charles_Leclerc.https://t.co/MbEU5hqA4M pic.twitter.com/Zl8o3L0PhP — Riva Yacht Official (@RivaYacht) May 7, 2026

Un regalo niente male per Leclerc, in attesa della prima vittoria stagionale nel Mondiale.