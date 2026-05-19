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Finale Europa League, Emery recordman di coppe punta al 5° trionfo

Aston Villa favorito con il Friburgo, la Coppa agli inglesi a 1,30 su Sisal.it

Foto di repertorio - (Fotogramma)
Foto di repertorio - (Fotogramma)
19 maggio 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

– Al Besiktas Park di Istanbul è tutto pronto per la finalissima di Europa League, con Friburgo e Aston Villa che si sfidano per la prima coppa europea della stagione. Se per Schuster, allenatore dei tedeschi, si tratta della prima finale in carriera in una competizione Uefa, Emery è il recordman di vittorie in Europa League con 4 successi, 3 con il Siviglia e 1 con il Villarreal. Il “Re delle Coppe” va a caccia del quinto colpo con i Villains, a cui manca un trofeo europeo da oltre 40 anni e, per gli esperti di Sisal, ha ottime chance di centrare l’obiettivo: gli inglesi sono infatti favoriti, con il successo nei 90 minuti a 1,62, si sale a 5,50 per la vittoria del Friburgo alla sua prima finale europea, il pareggio è a 3,75. L’Aston Villa è in vantaggio anche nelle quote sulla conquista del trofeo, data a 1,30 contro il 3,50 dei tedeschi. In tre delle ultime cinque edizioni, l’Europa League è stata assegnata ai calci di rigore: in questo caso la vittoria degli uomini di Emery salirebbe a 12,00, contro quota 15,00 per il trionfo del Friburgo dagli undici metri.

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Entrambe le squadre hanno segnato molto in questa edizione del trofeo, 28 reti per gli inglesi e 25 per i tedeschi, ma non sono state da meno le difese, con 8 gol subiti dai Villains e 10 dai tedeschi. Per la finale, gli esperti di Sisal si aspettano una sola squadra in gol, a 1,80, e l’Under 2,50 che prevale a 1,80 sull’Over a 1,90. C’è un po’ di Italia in questa Europa League, Vincenzo Grifo è stato infatti un grande protagonista nella scalata del Friburgo verso la finale, con i suoi 5 gol e 4 assist nella competizione: una rete in finale dell’italiano vale 6,00, a 4,00 l’opzione di vederlo in copertina con una rete o un assist. Cinque gol nella competizione anche per Watkins, proposto marcatore a 2,40, che insieme a McGinn, a 4,50, è stato il miglior marcatore degli inglesi in questa Europa League.

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Europa League Aston Villa Friburgo Coppa
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