circle x black
Cerca nel sito
 

Finale Mondiali, prezzi alle stelle: un biglietto può costare anche 2 milioni di dollari

Sul mercato della rivendita si parte da oltre 32mila dollari per un tagliando

Il presidente della Fifa Gianni Infantino
Il presidente della Fifa Gianni Infantino
15 luglio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il MetLife Stadium di New York si prepara a ospitare la finale dei Mondiali 2026 domenica 19 luglio, ma a far discutere sono soprattutto i costi altissimi dei biglietti per l'ultimo atto della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, con quotazioni che hanno raggiunto prezzi stellari. Sul mercato della rivendita si parte da oltre 32mila dollari (circa 28mila dollari) e, nei casi più estremi, si arriva a richieste speculative fino a 2 milioni di dollari (che corrispondono a 1,75 milioni di euro).

La Fifa non può però controllare l'andamento del mercato secondario e il presidente Infantino ha liquidato le polemiche con una battuta, promettendo hot dog e bibite a chi spenderà cifre simili per assistere alla partita, che vedrà in campo la Spagna contro una tra Inghilterra e Argentina. L'analisi dettagliata del fenomeno, con relative stime, è stata fatta da SeatPick: stando ai dati raccolti, il biglietto più economico dovrebbe costare intorno ai 4.451 euro, mentre per i posti top si arriva a 190mila euro (sempre sul mercato primario).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali prezzo biglietti Mondiali biglietti finale Mondiali finale Mondiali 2026
Vedi anche
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza