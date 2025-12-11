circle x black
Fiorentina-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola ospitano gli ucraini nella quinta giornata di Conference League

Edin Dzeko - Ipa/Fotogramma
11 dicembre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i viola sfidano la Dinamo Kiev - in diretta tv e streaming - nella quinta giornata della terza competizione europea. La squadra di Vanoli, che è succeduto a Pioli in panchina, è reduce da un inizio di stagione da incubo con l'ultimo posto nella classifica e nessuna vittoria conquistata nelle 14 giornate di campionato.

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo nell'ultimo turno, che si è imposto a Reggio Emilia per 3-1. In Conference invece i viola soi trovano al 17esimo posto in classifica con 6 punti.

Fiorentina-Dinamo Kiev, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev è in programma oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. All. Kostyuk

Fiorentina-Dinamo Kiev, dove vederla in tv

Fiorentina-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

