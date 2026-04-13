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Fiorentina-Lazio, contatto Noslin-Mandragora in area: era rigore?

Episodio arbitrale nella sfida della 32esima giornata di Serie A

Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
13 aprile 2026 | 22.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Fiorentina-Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno ospitato i biancocelesti nella 32esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale piuttosto dubbio. Durtante il secondo tempo della sfida la squadra di Sarri ha chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Noslin e Mandragora, con l'arbitro Fabbri che ha ammonito l'attaccante della Lazio per simulazione, confermando la scelta dopo revisione al monitor.

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Succede tutto al 64'. Noslin riceve palla in area e scarica d'esterno su un compagno libero anticipando l'arrivo di Mandragora, che nello slancio allunga il piede e sembra andare a toccare la gamba destra dell'attaccante olandese. Noslin cade a terra e Fabbri lo ammonisce per simulazione, provocando le immediate proteste della Lazio.

L'arbitro viene quindi richiamato al monitor dal Var, ma dopo revisione decide di confermare la decisione del campo, giudicando l'entità del contatto non tale da concedere un calcio di rigore.

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