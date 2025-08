Il club viola scende in campo in amichevole

La Fiorentina scende in campo in amichevole. La squadra viola sfida oggi, martedì 5 agosto, il Nottingham Forest allo stadio City Ground di Nottingham. La 'nuova' Fiorentina di Stefano Pioli comincia così a preparare la nuova stagione dopo il settimo posto che è valso la qualificazione in Conference League.

Il Nottingham Forest ha invece chiuso l'ultima Premier League in settima posizione, conquistando l'Europa League grazie alla retrocessione in Conference del Crystal Palace, vincitore dell'FA Cup.

Nottingham Forest-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Nottingham Forest è in programma oggi, lunedì 4 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Jair, Milenkovic, Murillo, Morato; Sangaré, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. All. Espirito Santo

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli

Nottingham Forest-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

Nottingham Forest-Fiorentina non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente. Il match sarà però visibile in streaming sulla piattaforma web ufficiale della Fiorentina.