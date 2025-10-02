circle x black
Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola ospitano i cechi nella prima giornata di Conference League

Edin Dzeko - Ipa/Fotogramma
Edin Dzeko - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina esordisce in Conference League. La squadra viola sfida oggi, giovedì 2 ottobre, i cechi del Sigma Olomuc - in diretta tv e streaming - allo stadio Franchi di Firenze, nella prima giornata della competizione europea che li ha visti arrivare per due volte in finale negli ultimi tre anni. La scorsa stagione invece la corsa della Fiorentina si è esaurita in semifinale, dove è stata battuta dal Betis Siviglia. I viola di Pioli sono reduci dallo 0-0 di Pisa e sono ancora a secco di vittorie nelle cinque giornate di Serie A disputate fin qui.

Fiorentina-Sigma Olomuc, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Sigma Olomuc è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. All. Pioli

Sigma Olomuc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All. Janotka

Fiorentina-Sigma Olomuc, dove vederla in tv

Fiorentina-Sigma Olomuc sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

