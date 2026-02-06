circle x black
Milano Cortina, fischi per Israele alla cerimonia d'apertura

Scoppia il caso a San Siro

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina - Ipa/Fotogramma
La cerimonia d'apertura di Milano Cortina - Ipa/Fotogramma
06 febbraio 2026 | 21.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Israele si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale, che ha visto tra i protagonisti Laura Pausini e Mariah Carey.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Milano Cortina Israele fischi atleti fischi israele cerimonia apertura milano cortina
