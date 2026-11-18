Fabio Fognini torna in campo nei giorni delle Atp Finals, anche se solo in allenamento, e 'fa rumore'. Il campione azzurro, ritiratosi nel 2025, ha condiviso il campo con l'ex compagno di doppio Simone Bolelli accendendo le fantasie dei tifosi per il futuro: "Mi sto iniziando ad allenare un pochino, lui gioca il doppio e ha già scelto il compagno per il prossimo anno" ha detto in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono delle regole che bisogna rispettare, non possiamo dirvi niente. Chi vivrà vedrà...". Una frase pronunciata col sorriso e avvolta da un alone di mistero, che fa però fantasticare il tennis azzurro.

Fognini torna in campo?

Fognini ha condiviso il campo con Bolelli al Circolo della Stampa Sporting, a due passi dall'Inalpi Arena, e i filmati condivisi sui social dai curiosi sono diventati virali in poche ore. Qualcuno, all'esterno, non ha dubbi: "Se è qui, è perché vuole tornare a giocare. E con il doppio può ancora divertirsi". Un'opinione condivisa da tifosi e addetti ai lavori. Fognini, che in carriera ha raggiunto il numero 9 del ranking Atp come best ranking, si è ritirato poco più di un anno fa dopo l'eliminazione a Wimbledon contro Alcaraz, nel primo turno del torneo. Al termine di una battaglia epica durata oltre quattro ore. E il bello è che nel 2015 ha vinto gli Australian Open in doppio, proprio con Bolelli. Una coincidenza non passata inosservata a Torino, anche se Bolelli ha già detto che l'anno prossimo farà coppia con il francese Manuel Guinard.

La carica per Cobolli

Intanto, a Torino, Fabio si sta godendo le Atp Finals anche da commentatore per Sky Sport. E nella giornata di ieri ha assistito all'allenamento di vigilia di Flavio Cobolli, prima del match di oggi con Tiafoe, salutando l'azzurro con una battuta: "Devo giocare anch'io? Se hai bisogno di uno sparring, dimmelo. Ti do un 6-2 6-2". Una gag che ha strappato un sorriso, stemperando la tensione in vista del match con Tiafoe. Una sfida in cui Cobolli avrà bisogno del supporto di tutto il mondo azzurro.