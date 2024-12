Stefanos Tsitsipas fa parlare anche fuori dal campo. Il tennista greco è al centro delle polemiche per il suo ultimo post condiviso su Instagram. Nel video, il 26enne guida un'Aston Martin a 276 km/h e si riprende con il cellulare a una velocità folle, oltre i limiti e le regole. Nel caso particolare, soprattutto perché stava percorrendo un tratto di strada con limite di velocità di 100 km/h.

Tsitsipas travolto dalle polemiche

Tsitsipas ha accompagnato il video postato (e poi rimosso) con queste parole: "Una tempesta silenziosa di evoluzione", ma sono tanti i commenti dei follower che non hanno apprezzato la condotta del tennista. Alcuni, addirittura, hanno esternato preoccupazione per il suo stato mentale. Un episodio che fa discutere e che chiude un'annata non proprio positiva per il greco.