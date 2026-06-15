Formula 1, Antonelli sempre favorito per il Mondiale ma Hamilton si avvicina

Barcellona 1996: Michael Schumacher centra, sul circuito catalano, la prima delle sue 72 vittorie in Ferrari. Barcellona 2026: esattamente 30 anni dopo, Lewis Hamilton sale, con la Rossa numero 44, sul gradino più alto del podio per la prima volta da quando si è insediato a Maranello. Il Montmeló sembra una sorta di talismano per le stelle ferrariste in Formula 1 ma, allargando l’orizzonte, il trionfo di domenica del pilota inglese potrebbe aprire prospettive che, fino a qualche settimana fa, sembravano impensabili. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Hammer in grande ascesa in ottica titolo mondiale piloti. Certo, un solo successo non significa nulla ma, adesso, il duo Mercedes deve guardarsi le spalle.

Kimi Antonelli, ritiratosi in Catalogna a soli tre giri dal termine, rimane il grandissimo favorito avendo vinto 5 delle 7 gare sin qui disputate. Il giovanissimo italiano, iridato a 1,44, ha accusato il colpo ma è pronto al riscatto tra due settimane in Austria.

Il primo avversario del giovane fenomeno italiano rimane George Russell, secondo a Barcellona e offerto a 3,50, il quale può avvalersi della stessa vettura di Antonelli, una Mercedes che, a livello di potenza di motore, è ancora la vettura da battere.

Ma la grande sorpresa è Sir Lewis Hamilton il quale sembra aver trovato, dopo un primo anno difficilissimo, un feeling incredibile con la Ferrari: due secondi posti e una vittoria nelle tre gare più recenti. Hammer è consapevole che, nonostante i 7 titoli mondiali già in bacheca, vincere l’ottavo al volante della Rossa lo farebbe entrare definitivamente nella leggenda. Inoltre, in caso di trionfo iridato dato a 6,00, Hamilton staccherebbe proprio l’icona ferrarista Michael Schumacher come pilota ad aver vinto più mondiali nella storia, ben otto.