La Ferrari torna in pista a Gedda per il quinto appuntamento del Mondiale

Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale va in scena a Gedda per il Gp dell'Arabia Saudita, oggi domenica 20 aprile, nel suo quinto appuntamento. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono a caccia delle McLaren di Oscars Piastri e Lando Norris, fin qui dominatori delle classifiche Costruttori e Piloti, e devono difendersi dalla Mercedes di George Russell e dalla Red Bull di Max Verstappen.

Gp Arabia Saudita, orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita andrà in scena oggi, domenica 20 aprile, alle ore 19. Il Gp, così come tutto il Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusivasui canali SkySport, e disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. Il Gp Arabia Saudita sarà visibile anche in chiaro su TV8 ma in differita, a partire dalle 21.30.