circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia

Si riparte dal dominio della McLaren di Oscar Piastri in Olanda

Oscar Piastri - Fotogramma/IPA
Oscar Piastri - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 06.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1 con l'attesissimo Gran Premio d'Italia. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, piloti al lavoro in uno dei weekend più avvincenti del Mondiale. A Monza si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Dalle prove libere alla gara, ecco il programma del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming.

Gp Monza, il programma del weekend

Ecco il programma del Gp di Monza, con tutti gli appuntamenti del weekend:

 

Venerdì 5 settembre

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 17: F1 - Prove libere 2

 

Sabato 6 settembre

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 16: F1 - Qualifiche

 

Domenica 7 settembre

Ore 15: F1 - Gara

Gp Monza, dove vederlo in tv

Il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Gp Monza Gp Monza tv Gp Monza programma Gp Italia Formula 1
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza