circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrari, 'nuovo' look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e Leclerc

Per il Gran Premio d'Italia, la SF-25 scenderà in pista con una livrea speciale

Lewis Hamilton e Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
Lewis Hamilton e Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
03 settembre 2025 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Ferrari si rifa il look in vista del Gp di Monza di domenica 7 settembre. Per il Gran Premio d'Italia, la SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc scenderà in pista con una livrea speciale, per celebrare il primo titolo vinto dalla scuderia in Formula 1, 50 anni fa con Niki Lauda. Per l'occasione, la monoposto sarà bianca e rossa: un tributo alla leggendaria 312-T che accompagnò Lauda al primo successo mondiale.

Ferrari, nuovo look per Gp Monza

Per Monza, la Ferrari non presenterà però solo una nuova livrea. La monoposto scenderà in pista con un rosso ispirato a quello di cinquant'anni fa, con tanto di iconiche strisce bianche sulla carrozzeria. I numeri della SF-25 saranno poi scritti in nero, come i nomi dei piloti (in corsivo). Per l'ala posteriore, il colore scelto è l'argento metallizzato, mentre il cofano che copre la power unit sarà bianco. Il tributo all'impresa del 1975 sarà anche nelle divise: tutto il team avrà un abbigliamento speciale e sui vari capi spiccherà il ritorno del logo rettangolare del cavallino al posto dello scudetto. Tute speciali e casco e scarpe dedicati anche per i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferrari Gp Monza Gp Monza Ferrari Ferrari Monza
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza