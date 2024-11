Domani la gara corta di Formula 1, in palio punti pesanti per il mondiale Costruttori

Pole position per Lando Norris nelle qualifiche per gara Sprint del Gp del Qatar. L'inglese della McLaren segna il miglior tempo in 1:21.012 e partirà in prima fila domani, sabato 30 novembre. Accanto a lui ci sarà George Russell, distante sei centesimi, che conferma i progressi della Mercedes chiudendo in seconda posizione, mentre al terzo posto si piazza l'altra McLaren di Oscar Piastri.

Partirà più staccata quindi la Ferrari, che accusa qualche problema con il sottosterzo: Carlos Sainz partirà dalla quarta posizione, seguito dal compagno di scuderia Charles Leclerc in quinta. Soltanto sesto Max Verstappen, laureatosi campione del mondo a Las Vegas. Dietro di lui, in settima posizione, ci sarà Lewis Hamilton seguito da Pierre Gasly e Nico Hulkenberg. Decimo Liam Lawson. Clamorosa eliminazione invece per l'altra Red Bull di Sergio Perez, fuori nel Q1.