Formula 1, Norris-Piastri: testa a testa nel GP di Olanda Verstappen insegue Clark, Leclerc, trionfo a 12 su Sisal.it, contro il tabù

(Fotogramma/Ipa)
28 agosto 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La pausa estiva è finita e il Circus della Formula 1 riprende il suo cammino da Zandvoort dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio d’Olanda. Si riprende da dove ci eravamo fermati ovvero da duello in casa McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti di Woking stanno cannibalizzando la stagione, 11 vittorie complessive su 14 gare finora disputate, e sono reduci da quattro doppiette consecutive. Normale che, anche sul tracciato orange, Oscar e Lando partano favoritissimi: gli esperti Sisal, infatti, prevedono un testa a testa per tutto il fine settimana con Piastri e Norris appaiati in quota a 2,25. Se l’australiano comanda la classifica mondiale, l’inglese è in forma strepitosa, tre successi nelle ultime quattro gare, ed è il campione in carica del circuito.

Ma, se si parla di Olanda, non si può certo escludere il padrone di casa, in tre occasioni vincitore a Zandvoort e quattro volte campione del mondo: Max Verstappen. Il numero 1 della Red Bull, unico in stagione a vincere due gare oltre al binomio McLaren, va a caccia, davanti al suo pubblico, del poker. Super Max, vincente a 5,00, sogna di agganciare la leggenda Jim Clark, unico nella storia della Formula 1, a salire, in quattro occasioni, sul gradino più alto del podio nel Gran Premio d’Olanda.

C’è chi sogna il poker e chi di abbattere un tabù. Charles Leclerc arriva a Zandvoort per cancellare lo zero dalla casella dei successi stagionali. L’alfiere della Ferrari spera di interrompere un digiuno che dura dallo scorso 20 ottobre quando si impose nel Gran Premio degli Stati Uniti. La scuderia di Maranello, che qui ha vinto più di tutti, 8 volte ma che non trionfa dal 1983 con Arnoux, si affida a Leclerc, vincente a 12, per cercare un po’ di luce in fondo al tunnel. Alla vigilia della quindicesima prova iridata, partono decisamente lontani, in ottica vittoria, sia George Russell, Mercedes, in quota a 20, sia Lewis Hamilton, con la seconda Ferrari, il cui successo pagherebbe 33 volte la posta.

