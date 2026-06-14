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Formula 1, oggi Gp Barcellona: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Si torna in pista in Spagna

Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
14 giugno 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il Mondiale torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming - che vedrà George Russell scattare in pole position. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l'incidente nell'ultimo Gp.

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Formula 1, Gp Barcellona: la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio di Barcellona:

Prima fila

1. George Russell - Mercedes - 1'14''679

2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'14''743

Seconda fila

3. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'14''998

4. Lando Norris - McLaren - 1'15''001

Terza fila

5. Max Verstappen - Red Bull - 1'15''021

6. Isack Hadjar - Red Bull - 1'15''077

Quarta fila

7. Oscar Piastri - McLaren - 1'15''090

8. Liam Lawson - Racing Bulls - 1'16''542

Quinta fila

9. Nico Hulkenberg - Audi - 1'16''657

10. Charles Leclerc - Ferrari - DNF (incidente)

Sesta fila

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

Settima fila

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

Ottava fila

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Carlos Sainz (Williams)

Nona fila

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

Decima fila

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

Undicesima fila

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Fernando Alonso (Aston Martin).

Formula 1, dove vedere Gp Barcellona in tv

Il Gp di Barcellona di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre TV8 trasmetterà la gara in chiaro, ma in differita alle ore 18. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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