Formula 1, oggi si corre il Gp Messico: orario e dove vederlo in tv

Il Mondiale torna di nuovo in pista

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
26 ottobre 2025 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico - in diretta tv e streaming - sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin.

Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Formula 1, orario e dove vedere Gp Messico in tv

Il Gran Premio del Messico di Formula 1 è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

