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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Canada e classifica Piloti

Antonelli ha vinto a Montreal e allungato nel mondiale

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
24 maggio 2026 | 23.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada e allunga in testa alla classifica Piloti del mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota italiano della Mercedes ha vinto a Montreal, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen approfittando del ritiro del compagno di scuderia George Russell per guadagnare punti pesanti nella lotta per il mondiale. Ecco ordine d'arrivo del Gp del Canada e la classifica Piloti aggiornata.

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Gp Canada, ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo del Gp del Canada:

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ferrari)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 Isack Hadjar (Red Bull)

6 Franco Colapinto (Alpine)

7 Liam Lawson (Racing Bulls)

8 Pierre Gasly (Alpine)

9 Carlos Sainz (Williams)

10 Oliver Bearman (Haas)

11 Oscar Piastri (McLaren)

12 Nico Hulkenberg (Audi)

13 Gabriel Bortoleto (Audi)

14 Esteban Ocon (Haas)

15 Lance Stroll (Aston Martin)

16 Valtteri Bottas (Cadillac)

Formula 1, classifica Piloti

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131

2 George Russell (Mercedes) 88

3 Charles Leclerc (Ferrari) 75

4 Lewis Hamilton (Ferrari) 72

5 Lando Norris (McLaren) 58

6 Oscar Piastri (McLaren) 48

7 Max Verstappen (Red Bull) 43

8 Pierre Gasly (Alpine) 20

9 Oliver Bearman (Haas) 18

10 Liam Lawson (Racing Bulls) 16

11 Franco Colapinto (Alpine) 15

12 Isack Hadjar (Red Bull) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 6

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 5

15 Gabriel Bortoleto (Audi) 2

16 Esteban Ocon (Haas) 1

17 Alexander Albon (Williams) 1

Riproduzione riservata
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formula 1 formula 1 oggi gp canada gp canada ordine arrivo gp canada antonelli antonelli classifica piloti
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