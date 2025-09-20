circle x black
Formula 1, oggi le qualifiche del Gp Azerbaigian: orario e dove vederle in tv

Il Mondiale riparte dal circuito cittadino di Baku

Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
20 settembre 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di qualifiche in Formula 1. Oggi, sabato 20 settembre, vanno infatti in scena le qualifiche del Gp dell'Azerbaigian - in diretta tv e streaming - nel circuito cittadino di Baku, uno dei più iconici e suggestivi dell'intero calendario. La gara è invece in programma domani, domenica 21 settembre. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton vanno quindi a caccia delle McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e Lando Norris.

Qualifiche Gp Azerbaigian, orario e dove vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian sono in programma oggi, sabato 20 settembre, alle ore 14 e saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le qualifiche si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

