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Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Barcellona: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna in pista in Spagna

Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 13 giugno, il Mondiale torna protagonista con l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l'incidente nell'ultimo Gp.

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Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: orari

L'ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 13 giugno. Le prove libere andranno in scena alle ore 12.30, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 16.

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: dove vederle in tv

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Barcellona di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre TV8 trasmetterà le qualifiche in chiaro, ma in differita alle ore 18. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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