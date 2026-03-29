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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

Antonelli trionfa a Suzuka e si prende la testa del Mondiale

Andrea Kimi Antonelli - Afp
Andrea Kimi Antonelli - Afp
29 marzo 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e diventa leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento della stagione, chiudendo la gara davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a . Ecco l'ordine di arrivo del Gp del Giappone e la classifica Piloti del Mondiale.

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Formula 1, Gp Giappone: ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo del Gran Premio del Giappone di Formula 1:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Isack Hadjar (Red Bull)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

Formula 1, la classifica del Mondiale Piloti

La nuova classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 dopo il Gp del Giappone:

1. Andrea Kimi Antonelli 72 punti

2. George Russell 63

3. Charles Leclerc 49

4. Lewis Hamilton 41

5. Lando Norris 25

6. Oscar Piastri 21

7. Oliver Bearman 17

8. Pierre Gasly 15

9. Max Verstappen 12

10. Liam Lawson 10

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formula 1 formula 1 mondiale piloti gp giappone gp giappone ordine arrivo
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