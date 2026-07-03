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Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone

Il Circus torna in pista per il nono appuntamento del Mondiale

Lewis Hamilton - IPA
Lewis Hamilton - IPA
03 luglio 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Da oggi, venerdì 3 luglio, a domenica 5 luglio, si corre il Gran Premio della Gran Bretagna. Il Circus riparte con la nona tappa del Mondiale, con il primo round di prove libere. Si ricomincia dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp d'Austria. Dalle qualifiche alla gara, passando per la sprint race , ecco gli orari, il programma del weekend e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming.

Gp Silverstone, programma e orari

Ecco gli orari e il programma del weekend del Gp di Silverstone:

Venerdì 3 luglio

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race (anche su TV8)

 

Sabato 4 luglio

Ore 13: F1 – Sprint Race (anche su TV8)

Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8)

 

Domenica 5 luglio

Ore 16: F1 - Gara

Gp Silverstone, dove vederlo

Il Gp di Silverstone sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8 per quanto riguarda qualifiche sprint race, sprint race e qualifiche. Anche la gara di domenica sarà visibile in chiaro su Tv8, ma in differita alle 19.

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Gp Silverstone Gp Gran Bretagna prove libere qualifiche gara sprint programma F1
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