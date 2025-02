Dal 26 al 28 febbraio tre giorni intensi per le scuderie, in vista della prima gara del Mondiale in Australia

Il Mondiale 2025 di Formula 1 è ai blocchi di partenza. Dal 26 al 28 febbraio, i piloti proveranno le nuove monoposto sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Obiettivo? Mettere a punto le vetture con un lavoro su assetti, pneumatici e carburante. Per arrivare pronti al via in Australia, per il primo Gran Premio del 2025.

Come funzionano i test

Ma cosa c’è da sapere sui test in Bahrain? Intanto, i team avranno a disposizione tre giorni di lavoro per provare le nuove monoposto: 26, 27 e 28 febbraio. Per ogni giornata, ci saranno due sessioni: una mattutina (dalle 8 alle 12 italiane) e una pomeridiana (13-17). Considerando che il regolamento permette una sola vettura in pista, i due piloti titolari si alterneranno alla guida, tra giorni e sessioni. La Ferrari, per esempio, ha deciso che la mattina sarà dedicata ad Hamilton e il pomeriggio a Leclerc.

Ovviamente, i tempi dei test conteranno in maniera relativa. Ogni team adotterà le proprie strategie e girerà in pista per dare attenzione maggiore ad aspetti precisi. Le classifiche finali di giornata saranno da considerare dunque con il giusto peso.

Dove vedere i test del Bahrain

Dove si vedranno i test del Bahrain? A trasmettere la diretta integrale (dalle 8 italiane) dei tre giorni di prove sarà Sky Sport F1, canale 207. Dalle 18:30, inoltre, su Sky Sport 24 ci saranno analisi e approfondimenti sulle sessioni.