Louis Vuitton fa il suo ingresso nel mondo della Formula 1. Un accordo decennale pone la Maison, come Partner Ufficiale, al centro di questo viaggio straordinario. Mentre la prestigiosa competizione sportiva celebra il suo 75° anniversario, Louis Vuitton avrà un ruolo attivo nelle tappe più iconiche, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il coinvolgimento di Louis Vuitton con la Formula 1 fa parte della partnership con LVMH, nuovo Partner Globale, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2024.

Attraverso una ricerca parallela dell'innovazione, sia Louis Vuitton sia Formula 1 si spingono ogni giorno oltre i propri limiti, per questo i valori che li accomunano sono rappresentati dal desiderio costante di promuovere storie di vita costellate da successi. Inoltre, questa partnership rappresenta la ricerca condivisa dell'eccellenza in un momento in cui moda, cultura, intrattenimento e sport sono connesse come mai prima d'ora.

L'accordo Louis Vuitton-Formula 1

Louis Vuitton sarà una presenza costante in tutte le sedi, con una segnaletica a bordo pista, una novità assoluta per la Maison in un evento sportivo. Il Trophy Trunk sarà presentato prima della gara e in seguito sul podio per onorare l'incredibile traguardo del vincitore. A Melbourne, il 16 marzo, Louis Vuitton sarà anche Title Partner del Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025. Presente durante i momenti chiave, Louis Vuitton continuerà con il suo slogan “La Vittoria viaggia in Louis Vuitton” che apparirà come grafica dinamica.

Louis Vuitton ha stabilito un primo legame con la Formula 1 attraverso una partnership con l'Automobile Club de Monaco, che prevedeva la realizzazione e presentazione del Trophy Trunk per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco tra il 2021 e il 2024. Ma il Trophy Trunk Louis Vuitton è anche il simbolo del trionfo per alcune delle più importanti competizioni sportive del mondo, come la FIFA World Cup, il Pallone d'Oro, le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 e l’America’s Cup.

Come tutte le creazioni su misura di Louis Vuitton, i Formula 1 Trophy Trunks vengono assemblati nell'atelier storico di Asnières, dove furono prodotti alcuni dei primi “auto trunks“ sotto la direzione di Georges Vuitton, che anticipò la crescente domanda di automobili già nel 1897. Sapendo che sarebbero stati montati sulla parte posteriore dei veicoli e esposti agli agenti atmosferici, scelse di evitare la pelle per creare un materiale resistente in tela che chiamò “Vuittonite” che negli anni si evolse nell’iconica tela utilizzata oggi.

Rimanendo fedele alla sua tradizione di viaggio, Louis Vuitton continuò a sviluppare design legati alle automobili e negli anni '90 organizzò anche il proprio rally, inizialmente conosciuto come Louis Vuitton Runs, poi Louis Vuitton Classic, Grand Prix d'Elegance, che si svolse annualmente fino al 2006.

La Maison ha sostenuto competizioni e premi automobilistici, portando avanti un'eredità che riconosce il legame solido tra l'artigianato e l'ingegneria. Oggi, dall'atelier al paddock, il lavoro di squadra, la precisione e l'innovazione sono tra i valori che collegano i due universi e che sottolineano la costante ricerca della vittoria da parte di entrambi.

È per questo che i nuovi Trophy Trunks saranno decorati con la iconica V, in una speciale combinazione di colori per ogni gara in contrasto con il tradizionale sfondo marrone. La crescente popolarità globale della Formula 1 fa si che sempre più persone assistano ai momenti iconici ed emozionanti dello sport, con la costante presenza della Maison che garantirà che ogni trionfo viva e alimenti la tradizione segnando nuovi traguardi e confermando che “La Vittoria viaggia in Louis Vuitton”.

“Sono immensamente orgoglioso di questa partnership tra Louis Vuitton e la Formula 1, con l'ambizione comune di puntare sempre all'innovazione, all'artigianato e all’eccellenza. La sinergia dei nostri due mondi trova eco nel savoir-faire dei nostri atelier e laboratori, degli artigiani e degli ingegneri, celebrando al contempo le straordinarie prestazioni dei piloti che intraprendono un viaggio di eccellenza a ogni competizione”, ha dichiarato Pietro Beccari, Presidente e CEO di Louis Vuitton. “Questa è un'incredibile partnership che unisce due dei marchi più importanti al mondo. La sinergia tra le nostre organizzazioni è eccezionale, grazie all'attenzione reciproca per l'innovazione, la creatività e la ricerca costante dell'eccellenza, valori che sappiamo essere condivisi dai nostri rispettivi pubblici. Crediamo che la nostra collaborazione offra ai nostri sostenitori ancora più opportunità di combinare i loro interessi per godere del meglio della vita, e sappiamo che Louis Vuitton porterà il suo stile inconfondibile e la sua passione per il Paddock e oltre”, ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1.