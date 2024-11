Il pilota giapponese è arrivato a Las Vegas per correre il Gran Premio in programma nel weekend

Disavventura per Yuki Tsunoda. Il pilota di Formula 1, che guida per la Visa RB, è stato trattenuto per ore alla dogana dagli ufficiali dell’immigrazione all'aeroporto di Las Vegas, dove nel weekend si svolgerà il Gran Premio.

"Mi hanno messo in una stanza e alla mia richiesta di chiamare qualcuno mi è stato detto che non era possibile", ha raccontato Tsunoda, "forse non sembravo un pilota di F1 perché indossavo il pigiama dopo un lungo volo". Tra le domande più insistenti degli ufficiali anche quelle relative allo stipendio del giapponese: "È stata un'esperienza spiacevole, mi sentivo sotto pressione. Fortunatamente dopo un paio di colloqui mi hanno lasciato entrare", ha concluso.