Formula 1 – Verstappen-Norris: testa a testa ad Austin

Leclerc, trionfo a 9,00 su Sisal.it, sogna il back to back in Texas

15 ottobre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
Il Circus della Formula 1 vola da Singapore fino in Texas dove, nel weekend, va in scena il Gran Premio degli Stati Uniti. Attesa altissima ad Austin perché, se è vero che Oscar Piastri e Lando Norris, al volante delle loro McLaren, hanno ancora un ampio margine di vantaggio su Max Verstappen, il quattro volte campione del mondo sembra essere tornato il cannibale delle passate stagioni: il numero 1 della Red Bull, infatti, nelle ultime quattro tappe della corsa mondiale ha messo insieme 86 punti contro i 52 dell’australiano e i 39 del britannico. Normale quindi che il Gran Premio degli Stati Uniti, con la quarta Sprint dell’anno, diventa un momento chiave nella lotta per il titolo iridato. Gli esperti Sisal prevedono un testa a testa tra Max Verstappen, tre volte vincitore ad Austin, e Lando Norris: il successo nella Sprint e nella gara domenicale si gioca, per entrambi, a 3,00.

In scia ai due favoriti per la vittoria, c’è Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale, e pronto a tornare sul gradino più alto del podio. Il pilota australiano della McLaren, in Texas, non è mai andato oltre il quinto posto di due anni fa e, una sua eventuale vittoria, potrebbe dare una bella spallata alla lotta per il titolo: Oscar è offerto alla stessa quota, 3,50, sia al sabato che alla domenica per la gara lunga.

Charles Leclerc spera che proprio nel Gran Premio degli Stati Uniti, dove trionfò lo scorso anno, si possa interrompere il digiuno di vittorie che manca da quel giorno. Austin è una pista che il Predestinato della Ferrari ama particolarmente: l’ipotesi di vederlo primo sotto alla bandiera a scacchi è data a 9,00 per la Sprint mentre si sale fino a 12 per la gara lunga. Occhio però a Lewis Hamilton, 6 volte in trionfo tra questi tornanti: Hammer, al volante della Ferrari numero 44, vuole calare sul piatto il settebello, situazione che pagherebbe 25 volte la posta.

Formula 1 Gran Premio degli Stati Uniti Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc
