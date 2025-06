Spaventoso incidente oggi alla gara Sprint di Formula 2 in Austria, fortunatamente senza conseguenze. Sami Meguetounif, del team Trident, si è ribaltato per ben due volte al terzo giro di pista.

Huge incident in F2



Thank goodness for the invention of the halo 🙌



All three drivers, Meguetounif, Browning and Lindblad are OK! pic.twitter.com/cK6fxMPSTl