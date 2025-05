Formula E, Nissan lancia il suo primo videogioco

Il Nissan Formula E Team ha lanciato il suo primo videogioco in assoluto il "Nismo Electric Racer Tokyo". Il gioco dal sapore retrò è stato creato in collaborazione con l'illustratore giapponese Kentaro Yoshida, per celebrare il doppio appuntamento del Campionato del Mondo Fia di Formula E, che si terrà a Tokyo, in Giappone, nei giorni 17-18 maggio. Il gioco incarna lo spirito delle strade elettrizzanti di Tokyo, rendendo omaggio alla cultura videoludica iconica della città. Sviluppato in uno stile visivo a 8 bit che ricorda i classici giochi arcade degli anni '90 e portato in vita da Yoshida, i giocatori guidano un'auto Nissan Formula E stilizzata attraverso un paesaggio urbano di Tokyo caratterizzato dal Monte Fuji e alberi di ciliegio in fiore.

I giocatori possono mettersi al volante sul loro PC o dispositivo mobile e navigare su un circuito stradale di Tokyo a 322 km/h, simulando l'emozione della Formula E. Da oggi, il gioco è accessibile su www.NismoElectricRacer.com ed è accompagnato da una pubblicità in stile anni '90, che unisce l'esperienza di gioco a emozionanti scene di corse reali. I piloti del Nissan Formula E Team, Oliver Rowland e Norman Nato, sono pronti a conquistare i punteggi più alti in vista dell'E-Prix, offrendo ai fan l'opportunità di sfidare i professionisti e condividere i propri punteggi sulla classifica.

L'illustratore del gioco, il giapponese Kentaro Yoshida, è noto per il suo stile dai toni pastello, le linee audaci e i personaggi eccentrici. "Nismo Electric Racer Tokyo" rappresenta il suo esordio nel mondo dei videogiochi. Lo stile inconfondibile di Yoshida farà il suo debutto anche in pista al Tokyo E-Prix, con una livrea speciale che reinterpreta il design attuale del team, ispirandosi al tema "Sakura". Il design esclusivo sarà svelato sui canali social di Nismo e durante un evento il 14 maggio presso il quartier generale Nissan a Yokohama. Nissan ha fatto il suo debutto nel Campionato mondiale Abb Fia Formula E nella quinta stagione (2018/19), diventando il primo e unico costruttore giapponese a partecipare al campionato.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha dichiarato: "Siamo molto emozionati nel tornare a gareggiare nell’E-Prix di Tokyo. Questa gara non è solo un momento importante per noi come squadra, ma anche un'occasione per celebrare le nostre radici giapponesi. Abbiamo realizzato "Nismo Electric Racer Tokyo" per rappresentare l'energia che mettiamo in gara e celebrare la straordinaria cultura videoludica giapponese. Finora, abbiamo avuto una stagione positiva e siamo pronti a dare tutto a Tokyo per regalare emozioni sia in pista che fuori".