Grande affetto, commozione e partecipazione a Roma per l'ultimo saluto allo storico Presidente della Federazione Italiana Golf, il professor Franco Chimenti, scomparso all'età di 85 anni. La Chiesa di San Roberto Bellarmino, a Roma, era gremita di persone che hanno voluto omaggiare un dirigente illuminato, il quale ha lasciato un'incredibile e preziosa eredità con il suo modo di operare, con le sue intuizioni e, soprattutto, un ricordo indelebile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo anche per le due profonde doti umane. Sottolineate, peraltro, dai commoventi discorsi e dai ricordi dei nipoti.

Tante le autorità presenti: il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Gianni Letta, i membri del Cio Franco Carraro, Mario Pescante ed Emanuela Di Centa, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Segretario Generale del Coni Carlo Mornati, il Presidente del Cip Luca Pancalli, il Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, il numero 1 della Figc Gabriele Gravina e della Fip Gianni Petrucci, Claudio Lotito, Presidente della Lazio, società di cui Chimenti è stato Presidente nel 1986, il Segretario Generale della Farnesina, l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, autorità politiche e numerosi Presidenti di Federazioni. All’uscita dalla chiesa il feretro è stato accolto da un lungo applauso.