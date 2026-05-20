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Friburgo-Aston Villa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I tedeschi sfidano gli inglesi nella finale di Europa League

Watkins - Ipa/Fotogramma
Watkins - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale di Europa League. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Friburgo sfida l'Aston Villa - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto della seconda competizione europea. I tedeschi arrivano per la prima volta a contendersi il trofeo dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre gli inglesi di Emery, quattro volte vincitore della coppa, hanno superato il Nottingham Forest e, ai quarti di finale, battuto il Bologna.

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Friburgo-Aston Villa, orario e probabili formazioni

La finale tra Friburgo e Aston Villa è in programma oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery

Friburgo-Aston Villa, dove vederla in tv

Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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