Lo statunitense ha sconfitto il belga in due set. Nole in campo contro Mensik

Taylor Fritz avanza al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista statunitense, numero 7 del ranking Atp, ha superato ai quarti di finale il belga Goffin in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4 e ora attende in semifinale il vincente tra Novak Djokovic, netto favorito, e Jakub Mensik.

Partita senza storia quella tra Fritz e Goffin, con l'americano che sogna di ritrovare una finale dopo la delusione per la sconfitta rimediata all'ultimo atto degli Us Open, quando fu sconfitto da Jannik Sinner. Cresce intanto l'attesa per l'azzurro numero 1 al mondo, che domani affronterà il ceco Tomas Machac, vincente a sorpresa contro Carlos Alcaraz.

"Decima semifinale in un Atp 1000? Si può sempre migliorare ma va già bene questo risultato", ha detto Sinner dopo il trionfo con Medvedev, "io cercherò di fare meglio, di proseguire ma è stato un grande match e sono contento di essere in semifinale. Lui ha sofferto un po' il male alla spalla, ma avevamo preparato la partita molto bene, ho seguito la tattica".